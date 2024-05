Strage Casteldaccia, sciopero dei sindacati a Palermo e sit in

La mobilitazione della società civile

Lo sciopero e il sit in davanti alla prefettura proclamato dai sindacati si pongono un obiettivo: "Istituzioni e società civile devono unirsi in una battaglia comune perché, finché ogni lavoratore che non fa rientro a casa, il sistema lavoro non sarà mai degno di un Paese civile”, affermano i sindacati confederali. Le richieste sono un dialogo fra tutte le realtà coinvolte, controlli continui e a tappeto, vigilanza sul sistema degli appalti, e più attenzione alla formazione dei lavoratori ma anche dei giovani fin dal percorso scolastico. “Si tratta di affermare un principio base- aggiungono i sindacati- la prevenzione è anche un fatto culturale che tutti devono porre come priorità”. Sulla tragedia di Casteldaccia sono intervenuti anche i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, Alfio Mannino, Sebastiano Cappuccio e Luisella Lionti: "E' uno schema che si è ripetuto troppo spesso in questi mesi”.