Lavoro e sicurezza, il governo promette più controlli e sanzioni

Fra le misure ipotizzate: divieto per le imprese irregolari di partecipare ad appalti per 2-5 anni e taglio degli sconti fiscali e contributivi. Annunciata l'assunzione di 500 ispettori. Nel 2023 fuori legge i due terzi dei cantieri controllati

Più controlli e più sanzioni. Per tentare di arginare gli infortuni e le morti sul lavoro, come quelle del tragico crollo di Firenze, il governo promette una stretta contro chi non rispetta le regole sulla sicurezza e impiega in nero.

Divieto di partecipare agli appalti

Tra le misure in gestazione, e quindi ancora tutte da scrivere, ci sarebbe il divieto di partecipare agli appalti per un periodo compreso fra due a cinque anni per quelle aziende che si sono macchiate di reati o gravi violazioni delle norme per garantire la salute dei dipendenti.