Decreto Superbonus è legge, l’agevolazione scende al 70%: cosa cambia

Il testo salva i lavori con il 110% certificati entro il 31 dicembre 2023 e prevede, tra l'altro, un aiuto per i redditi più bassi. Interventi anche su deroghe al divieto di cessione del credito nelle ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici, sismabonus e bonus barriere architettoniche. Si va verso uno slittamento di 20 giorni per cittadini e imprese che devono inviare le comunicazioni relative allo sconto in fattura e alla cessione del credito in merito ai costi sostenuti l’anno scorso