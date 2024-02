Bonus barriere al 75%, come cambia la platea e per cosa si può usare

Oggi, 20 febbraio, è atteso il via libera definitivo del Senato al decreto Salva spese, che ha limitato l’accesso all’agevolazione fiscale. Dallo scorso 30 dicembre, le spese sostenute ammesse sono solo per gli interventi su scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Ecco i casi in cui vale ancora anche per rifare gli infissi e come ottenere la detrazione