Bonus barriere architettoniche, come ottenere lo sconto sulle finestre

Il Decreto Salva spese, in dirittura d’arrivo con l’esame del Senato, ha ristretto l’accesso allo sconto fiscale per chi intende sostituire gli infissi nella propria abitazione. La detrazione Irpef scatta solo se il richiedente ha presentato entro il 29 dicembre 2023 il titolo abilitativo o, in alternativa, ha versato l’acconto al fornitore