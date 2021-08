1/16 Ansa/Protezione Civile Regione Sicilia

Continua l’emergenza incendi nel Sud Italia. In Calabria, a Grotteria, un uomo è morto nel suo casolare di campagna che è stato raggiunto dalle fiamme. In Sicilia un rogo con vari punti di fuoco minaccia alcune abitazioni a Pergusa (Enna), in contrada Parasporino, Cannavò e Jacopo (Nella foto: a sinistra un incendio nella zona di Petralia, a destra il fumo causat0 da un incendio sulla spiaggia di Roccella Jonica)

Incendi in Algeria, decine di morti