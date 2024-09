Imperia, detenuto si suicida nel carcere: è il 69esimo nel 2024

Si è impiccato stamani, nella sua cella, un detenuto del carcere di Imperia. L’uomo per compiere il gesto estremo ha aspettato che i suoi compagni uscissero per l'ora d'aria. Inutile l'immediato intervento della Polizia penitenziaria. L’uomo, che secondo le prime informazioni aveva patologie psichiatriche, si è impiccato utilizzando le lenzuola attaccate alle grate. Si tratta del 69esimo suicidio in carcere dopo quello di Benevento avvenuto due giorni fa.

La nota di Gennarino De Fazio, segretario generale della UilPa

"Mentre il ministro della Giustizia Carlo Nordio, fra annunci e marce indietro dichiara che non ci sono soluzioni immediate, proprio quelle che si chiederebbero a un governo degno di tal nome, in carcere e di carcere si continua a perire e a soffrire - scrive in una nota Gennarino De Fazio, segretario generale della UilPa Polizia Penitenziaria -. Le sofferenze più acute, peraltro, oltre che sui detenuti, vengono inflitte alla Polizia penitenziaria i cui appartenenti, vittima di aggressioni, violenze, sottoposti a turnazioni massacranti e privati persino di fondamentali diritti costituzionali, scontano le pene dell'inferno per la sola colpa di essere al servizio dello Stato, abbandonati dalla politica”.