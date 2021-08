Italia prima in Ue per numero d’incendi e seconda per ettari bruciati

3/12 ©Ansa

"Al momento il fenomeno degli incendi boschivi è particolarmente avvertito nelle regioni del Mezzogiorno e soprattutto in Puglia, Calabria e Sicilia che sono interessate da ondate di forte calore come sta accadendo nella vicina Grecia. Ci sono circa 70 incendi in atto, soprattutto in quelle tre regioni", ha spiegato il colonnello Marco di Fonzo, comandante del Nucleo Informativo Antincendio Boschivo del Comando Carabinieri Tutela Forestale

Brucia ancora la California: il Dixie Fire è l'incendio più grande di sempre nello Stato