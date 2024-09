Le prime pagine dei quotidiani di oggi 19 settembre: rassegna stampa

La crisi in Medio Oriente domina la maggior parte delle aperture, con la situazione in Libano che si fa di ora in ora sempre più incandescente: ieri nuove esplosioni di walkie talkie, mentre dall'Iran arrivano altre minacce a Israele. Si parla anche di Green Deal, ma soprattutto dell'addio a un simbolo del calcio italiano come Totò Schillaci, scomparso a 59 anni e ricordato con commozione non soltanto dagli amanti del pallone. In evidenza anche il divorzio choc tra Daniele De Rossi e la Roma