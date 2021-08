Incendi nel Palermitano, fiamme nelle Madonie e a Monreale

Ieri i vigili del fuoco hanno eseguito un centinaio di interventi in Calabria e in Sicilia con Canadair della flotta area del Corpo nazionale ed elicotteri

Notte di incendi in provincia di Palermo, in particolare nella zona delle Madonie. Le fiamme sono divampate nelle vicinanze delle Petralie e di Geraci Siculo. Molte persone hanno visto le fiamme arrivare fin dentro casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i forestali e il personale della protezione civile.

Nel corso della notte sono andati in fiamme ettari di vegetazione anche a Piano Geli nella zona di San Martino delle Scale e a Montefiascone, nei pressi di Monreale in provincia di Palermo. Ieri i vigili del fuoco hanno eseguito un centinaio di interventi in Calabria e in Sicilia con Canadair della flotta area del Corpo nazionale ed elicotteri.