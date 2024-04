Restaurato il casolare di Peppino Impastato, inaugurato da Schifani

Alla presenza del presidente della Regione, Renato Schifani, è stato inaugurato a Cinisi, in provincia di Palermo, il casolare in cui il 9 maggio 1978 venne assassinato Peppino Impastato, il militante di democrazia proletaria ucciso dalla mafia per le sue battaglie contro Cosa nostra. Il casolare, che per lungo tempo si era trovato in stato di abbandono, è stato restaurato dalla Sovrintendenza alle Belle Arti. I lavori erano partiti ufficialmente a gennaio 2023. Il cantiere, aveva spiegato in una nota la Regione, è stato finanziato dalla Regione Siciliana “con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, per un importo complessivo di circa 126 mila euro”.