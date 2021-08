La Terra brucia: la mappa NASA mostra il mondo devastato dagli incendi

Situazione drammatica in Africa

Grecia, premier: su roghi non abbiamo fatto abbastanza

Per quel che riguarda l'Africa, anche se non è possibile determinare dal satellite come sia partito l'incendio, scrive la Nasa, la diffusione, la posizione e il momento dell'anno suggeriscono che i roghi siano dolosi e siano stati appiccati per scopi agricoli. I coltivatori in queste aree usano il fuoco da migliaia di anni per pulire i campi dalle vecchie colture e prepararli per le nuove, bruciare le sterpaglie, rinnovare i pascoli o la savana. Anche se il fuoco è un modo efficiente ed economico per gestire la terra, soprattutto nella savana africana dove l'ecosistema dipende dagli incendi periodici per la sua salute, i roghi sono fonti di pericolo, come fumo, rilascio di gas serra e distruzione degli ecosistemi. In Africa centrale, conclude la Nasa, la stagione degli incendi di solito inizia a maggio e raggiunge il suo picco in agosto.