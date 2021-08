Grecia, premier: su roghi non abbiamo fatto abbastanza

Per la prima volta dall'inizio della crisi il premier greco ha ammesso di aver fallito nella gestione degli incendi che stanno devastando la Grecia. "Potremmo aver fatto ciò che era umanamente possibile, ma in molti casi non è stato sufficiente", ha detto Kyriakos Mitsotakis parlando in diretta tv. "Capisco perfettamente il dolore dei nostri concittadini che hanno visto bruciare le loro case o le loro proprietà. Ma - ha detto il premier secondo quanto riportato dalla Bbc - il Paese sta affrontando un disastro naturale di dimensioni senza precedenti".