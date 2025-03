Il Blobfish vince il premio "Pesce dell'anno" in Nuova Zelanda

Un tempo era stato incoronato l'animale più brutto del mondo, ma ora questo pesce blob gelatinoso dall'aspetto scontento ha un nuovo titolo in Nuova Zelanda: Il pesce dell'anno. Ha trovato fama più di un decennio fa, dopo che un membro dell'equipaggio di una nave da ricerca neozelandese ha scattato una fotografia di questo raro animale. Questa settimana è stato incoronato Pesce dell'anno da un gruppo ambientalista neozelandese in merito al concorso annuale, organizzato dal Mountain to Sea Conservation Trust, che ha lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla vita marina della Nuova Zelanda. Quest'anno, il pesce blob si è portato a casa l'ambito riconoscimento con circa 1.300 voti su oltre 5.500 espressi.

La specie vincente di blobfish, Psychrolutes marcidus, vive nelle profondità altamente pressurizzate al largo delle coste della Nuova Zelanda, dell'Australia e della Tasmania, e ha sviluppato un'anatomia unica. I blobfish non hanno una vescica natatoria, uno scheletro completo, muscoli o squame. Invece, i loro corpi sono costituiti da tessuto blobby e presentano una densità inferiore a quella dell'acqua, che consente loro di galleggiare sopra il fondale marino. “Si ritiene che la specie possa vivere fino a 130 anni e abbia una crescita e uno spostamento lenti”, afferma Konrad Kurta, portavoce del Mountains to Sea Conservation Trust, che organizza la competizione annuale.

Qualche curiosità

Le femmine depongono fino a 100.000 uova in un singolo nido e le proteggono fino alla schiusa. La pressione dell'acqua forza la loro forma e lontano dalle profondità marine, possono assomigliare a "un esperimento medico fallito", afferma Kurta. Si sa poco sul loro stato di conservazione a causa della mancanza di ricerche, ma le loro popolazioni e il loro habitat sono considerati vulnerabili alla pesca a strascico in acque profonde. Cresce fino a circa 30 cm di lunghezza e vivono ad una profondità di 600-1.200. Sebbene il pesce blob sia noto per la sua silhouette deforme, nel suo habitat naturale nelle profondità marine, assomiglia in realtà a un pesce normale, con la sua forma mantenuta insieme dall'elevata pressione dell'acqua.