Inquinamento, Ue: "In Italia qualità dell'aria resta preoccupante"

Italia e Polonia sono i Paesi in cui resta "preoccupante" la situazione della qualità dell'aria. Lo sottolinea il secondo rapporto sul monitoraggio e le prospettive dell'inquinamento zero, pubblicato oggi dalla Commissione europea e dall'Agenzia europea per l'ambiente, osservando il livello di concentrazione di particolato fine (Pm2.5) negli Stati membri.

Report negativo per l'Italia

"Mentre la qualità dell'aria è inferiore agli standard di qualità dell'aria stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità in molti paesi dell'Ue", si legge nel report, "la situazione è particolarmente preoccupante in alcuni Stati membri, tra cui Italia e Polonia". L'analisi sottolinea che le persone di età pari o superiore a 65 anni (così come i bambini) sono quelle più negative colpite dall'inquinamento atmosferico e alcune delle regioni più inquinate coincidono spazialmente con le regioni più povere dell'Europa orientale. La Commissione Ue sottolinea in una nota che il report mostra che le politiche dell'Ue hanno contribuito a "ridurre l'inquinamento atmosferico, l'uso di pesticidi e i rifiuti di plastica in mare" ma "i livelli di inquinamento sono ancora troppo elevati, in particolare a causa del rumore nocivo, delle emissioni di microplastiche nell'ambiente, dell'inquinamento da nutrienti e della produzione di rifiuti". Per questo occorre "un'azione molto più incisiva nell'Ue per conseguire i suoi obiettivi di riduzione dell'inquinamento per il 2030".