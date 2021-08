1/8 credits: Chiara Puglisi

Il caldo record in Italia fa registrare un nuovo primato, ancora da confermare ufficialmente, delle temperature in Europa. Nel Siracusano, in particolare in contrada Monasteri, nei pressi di Floridia, secondo un rilevatore della Sias, servizio informativo agrometeorologico siciliano, mercoledì 11 agosto il termometro ha segnato 48,8 gradi

Giovedì 12 agosto bollino rosso in 10 città per il caldo