Caldo record in Sicilia, nel Siracusano superati i 48 gradi

La Sicilia è rovente e le temperature in varie zone superano i 45 gradi. E potrebbe esserci anche un nuovo record: oggi pomeriggio sono stati registrati 48.8°C (dato rete Sias) nella provincia di Siracusa, dopo i 47°C registrati martedì a Lentini. "Se il dato verrà validato, dopo le opportune analisi, potrà diventare il valore più alto registrato sul continente europeo, battendo il precedente record di 48°C misurato ad Atene il 10 luglio 1977, superando addirittura il record di 48.5°C fatto segnare da una stazione non ufficiale a Catenanuova nell'agosto 1999", ha affermato il meteorologo Manuel Mazzoleni.