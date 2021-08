Meteo, le previsioni di giovedì 12 agosto: bollino rosso in 10 città

Continua l’ondata di calore che sta interessando l’Italia, nella settimana più calda dell’estate. L'anticiclone africano Lucifero rende roventi tutte le regioni. Previsti cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da Nord a Sud. Temperature in aumento sulle regioni centrali e in Emilia Romagna, in lieve calo al Sud, stazionarie sul resto del Nord Condividi:

Continua l’ondata di caldo che sta interessando l’Italia, con la pressione stabile su tutta la Penisola. Anche domani, giovedì 12 agosto, l'anticiclone africano Lucifero - che si sposta verso il Centro-Nord - rende roventi tutte le regioni. La giornata trascorrerà con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi da Nord a Sud. Le temperature sono in aumento sulle regioni centrali e in Emilia Romagna, in lieve calo al Sud, stazionarie sul resto del Nord. Secondo gli esperti, questa è la settimana più calda dell’estate e i termometri resteranno vicini a picchi record almeno fino al weekend di Ferragosto (LE PREVISIONI).

Le allerte caldo leggi anche Caldo record sull'Italia Per giovedì 12 agosto sono previste 10 città (sulle 27 monitorate) da bollino rosso: si tratta del massimo livello di rischio salute per il caldo indicato dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Le città sono: Bari, Bologna, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma e Trieste. Codice arancione, invece, per Ancona, Bolzano, Brescia, Cagliari, Firenze, Napoli e Viterbo. Venerdì 13, le città da bollino rosso saranno 15: Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo.

Le previsioni al Nord vedi anche Ferragosto, ondata di caldo e allarme incendi: regole per proteggersi Al Nord sarà un giovedì di alta pressione via via sempre più forte. Previsto sole e cielo praticamente sereno su tutte le regioni. Venti dai quadranti settentrionali, di debole intensità. Mari generalmente calmi. I valori massimi delle temperature vanno dai 30 gradi di Genova ai 37 di Bologna. Sole e caldo a Milano e Torino, con termometri tra 21 e 34 gradi nel capoluogo lombardo e 21 e 32 in quello piemontese.

Le previsioni al Centro e in Sardegna leggi anche Clima, il campanello d’allarme dell’Onu: cambiamenti mai così rapidi Alta pressione sempre forte anche sulle regioni del Centro. Sarà una giornata soleggiata sulle regioni peninsulari, con qualche possibile nuvola in più in Sardegna: sull'isola, comunque, non sono attese precipitazioni degne di nota. Venti deboli dai quadranti settentrionali, mari poco mossi. I valori massimi oscillano tra i 31 gradi di Pescara e i 37-38 di Roma e Firenze. Sia nella capitale sia nel capoluogo toscano, cieli sereni, sole e caldo per tutta la giornata.