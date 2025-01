Milano, sfratto del Leoncavallo: presidio davanti al centro sociale

"Tutti noi siamo l'alternativa, e in tempo di guerre e riarmo non è semplice”, queste le parole dei manifestanti che questa mattina hanno presieduto l'occupazione al centro sociale Leoncavallo. Gli sforzi non sono bastati per ottenere una nuova proposta di sede

La nuova sede

“Si sta diffondendo la voce secondo cui la giunta Sala stia pensando di dare uno spazio nelle aree di Porto di Mare o Rogoredo al centro sociale Leoncavallo” le parole di Alessandro Verri, capogruppo della Lega in Consiglio comunale ed Emanuela Bossi consigliera di Municipio 4. “Abbiamo presentato un'interrogazione in consiglio comunale e in consiglio di Municipio per far chiarezza sulla vicenda, certo se sarà confermata, faremo di tutto per contrastarla. La giunta non può pensare di trattare la periferia sud est di Milano come la discarica dei problemi. Non possiamo inoltre pensare che chi fino ad oggi ha abusivamente occupato uno spazio venga premiato a discapito di tutte le realtà sportive e commerciali che operano a Porto di Mare e che il comune sta mandando via”, concludono i due esponenti.