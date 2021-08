Meteo, ondata di caldo con picchi di 48 gradi: 4 città bollino rosso

Prosegue l’influenza dell’anticiclone subtropicale africano che renderà questa settimana la più rovente di tutto l’anno. Domani allerta massima in 8 centri: Bari, Campobasso, Latina, Roma, Frosinone, Palermo, Perugia e Rieti. Previsti fino a 30 gradi in quota 1.500, fino a 38 al Centronord e punte di 47-48 al Sud. Sulle autostrade traffico più intenso nel pomeriggio di venerdì 13 e per tutto sabato 14 Condividi:

Sono 4 le città da bollino rosso per il caldo oggi, 11 agosto, in quella che sarà la settimana più rovente dell’anno. Un’ondata di calore dovuta a un anticiclone subtropicale africano che si sta espandendo con sempre maggiore forza sull’Italia e che porta a temperature che al Sud Italia potranno arrivare a 48 gradi (LE PREVISIONI METEO). E per il weekend di Ferragosto si prevede qualche difficoltà sulle autostrade italiane.

I bollini rossi e arancioni approfondimento Caldo, dal condizionatore alle tende: i trucchi per una casa fresca Oggi, riporta il bollettino del ministero della Salute, bollino rosso a Bari, Campobasso, Latina e Roma, mentre domani le città con il massimo livello di rischio caldo saranno otto: Bari, Campobasso, Latina, Roma, Frosinone, Palermo, Perugia e Rieti. Il bollino rosso viene utilizzato nel bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute per contrassegnare i centri urbani dove si registra un rischio per tutta la popolazione, non solo quindi solo per le fasce più deboli come malati e anziani come invece indica il bollino arancione. Quest'ultimo è stato invece assegnato oggi a 8 città (Bologna, Brescia, Catania, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia e Trieste) e a 13 mercoledì (Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Reggio Calabria, Trieste, Verona e Viterbo).

Ondata di caldo almeno fino a Ferragosto leggi anche Caldo, rischi maggiori per anziani e fragili. I consigli da seguire Il caldo porterà temperature fino a 28-30 gradi a 1.500 metri di altezza e questo potrebbe tradursi in temperature massime fino a 47-48 gradi al Sud e sulle due Isole Maggiori tra oggi e giovedì 12 agosto. Ma i termometri saliranno anche al Centronord: fino a 38 gradi a Roma, Firenze, Bologna, con l'afa ad appesantire ulteriormente la situazione. E almeno fino a Ferragosto non si intravedono segnali di cambiamento: per la festività dell'Assunta si segnala la possibilità di qualche occasionale temporale sulle Alpi, non escluso anche in Valpadana sul finire della domenica di Ferragosto con un calo delle temperature.