Cerchiara, denunciata anziana: avrebbe causato un incendio

Un'anziana donna è stata denunciata dai carabinieri forestali per incendio boschivo colposo per aver causato un rogo in località Cerchiara, nel Reatino. Tutto questo dopo aver bruciato, all'interno della sua proprietà, frascame e carta. L'incendio, propagatosi molto rapidamente grazie alle condizioni climatiche particolarmente favorevoli, ha interessato una superficie molto vasta, coinvolgendo oltre quattro ettari di bosco ceduo misto di carpino e specie quercine. Grazie alle successive indagini è stato possibile ricostruire la dinamica dell'incendio e identificare l'anziana che, incautamente, si era cimentata nella ripulitura del prato della sua abitazione usando il fuoco.