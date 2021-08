1/15 ©IPA/Fotogramma

Dall’entrata in vigore dell'obbligo del Green pass, chi non ha ancora ricevuto almeno una dose di vaccino o non è già guarito dall'infezione, deve sottoporsi a tampone per sedersi ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti e per accedere a eventi sportivi, spettacoli, cinema, teatri, palestre, piscine, centri termali, fiere, congressi, bingo e sale giochi

Monitoraggio Iss, Rezza: "Con Green pass estate quasi normale"