Stadi riaperti a scacchiera, dal Cts via libera al 50% della capienza

Gli impianti riapriranno a metà con la possibilità di occupare un seggiolino sì e uno no. Capienza aumentata dal 25% al 35% invece per i palazzetti dello sport. Gli spettatori potranno accedere soltanto presentando la certificazione verde all'ingresso

Dopo la chiusura per l'emergenza Covid, gli stadi riapriranno a metà. Il Consiglio dei ministri ha infatti dato mandato al Dipartimento dello Sport di fornire le linee guida per la presenza effettiva del 50% del pubblico con green pass e in modalità a scacchiera, dunque con la possibilità di occupare un seggiolino sì e uno no nonostante il minor distanziamento tra un tifoso e l'altro (COVID, AGGIORNAMENTI - SPECIALE).

Stadi al 50%, palazzetti dello sport al 35% leggi anche Calcio, Messi non rinnova con il Barcellona Il governo ha dunque accolto la prima delle otto richieste che il calcio aveva fatto per dare una mano nel breve termine ai bilanci delle società sportive in crisi per via della pandemia. La richiesta iniziale della Figc era stata quella di riaprire al 100% ed in subordine al 50% con modalità a scacchiera. È passata questa seconda strada per favorire un percorso graduale iniziato già dalla prima apertura al 25% in occasione degli Europei. Accontentati, solo in parte, anche basket e volley con i palazzetti al chiuso che passano da una capienza del 25 al 35%.

Le altre richieste della Figc vedi anche Calendario Serie A 2021/22: date di tutte le giornate Nei prossimi giorni, invece, calcio e governo continueranno a lavorare anche sulla fattibilità delle altre proposte avanzate. Dal rinvio per un congruo periodo di tempo (almeno due anni) di tutti i versamenti dovuti a titolo di imposte dirette e indirette, alla sospensione sino al 30 giugno 2023 del "divieto di pubblicità e di sponsorizzazione" (il cosiddetto betting), passando per la revisione della Legge Melandri che regola i diritti tv, fino ad arrivare alla creazione del "fondo salva calcio" attraverso la destinazione, sino al 30 giugno 2023, della quota dell'1% sul totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, ad un fondo gestito dalla Figc e destinato a misure di sostegno e di ripresa del calcio nazionale professionistico e dilettantistico, della Divisione Calcio Femminile e del Settore Giovanile e Scolastico.