L'Inter campione d'Italia ma con un nuovo allenatore (Simone Inzaghi) riparte a San Siro contro il Genoa. Trasferta dunque per il Milan che va a Genova per affrontare la Samp. La Juventus gioca la prima in casa dell'Udinese. Torna in Italia Mourinho e lo fa con la Roma che esordisce contro la Fiorentina. La prima di Sarri con la Lazio è a Empoli contro la sua ex squadra. Partita contro una ex anche per Spalletti al debutto con il Napoli: affronta il Venezia

Serie A, svelato il calendario 2021/2022. Dal Pino: "Stadi pieni col Green Pass"