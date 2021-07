4/11 ©Ansa

Non è ancora chiaro neanche il futuro di Lorenzo Insigne, uno dei giocatori più in forma di Euro 2020. Con il Napoli il contratto è in scadenza e il campione avrebbe chiesto 6 milioni di euro mentre De Laurentiis è fermo a 3,5 milioni. Il calciatore potrebbe anche valutare offerte da club in Premier League