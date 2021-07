1/15 ©Ansa

Dopo la vittoria dell’Europeo 2021, non si ferma il percorso dell’Italia: l’occhio è rivolto ora ai Mondiali del 2022 in Qatar, i primi della storia che si disputeranno in inverno. Il ct Mancini è pronto alla nuova sfida, che passa dalle gare restanti delle qualificazioni ai Mondiali e dalla Final Four della Nations League che si disputerà in Italia. E poi le nuove promesse del calcio italiano che si fanno strada per un posto in azzurro e la possibilità grazie alla forte ascesa nel ranking, ottenuta con la vittoria di Euro 2020, di avere un sorteggio favorevole

Italia-Inghilterra, rivivi i rigori della finale di Euro 2020. VIDEO