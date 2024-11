Elon Musk ha incontrato l'ambasciatore dell'Iran all'Onu

La notizia arriva dal New York Times. Steven Cheung, direttore delle comunicazioni di Trump, ha detto: "Non commentiamo i resoconti di incontri privati"

Il miliardario Elon Musk, consigliere del Presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump e prossimo responsabile dell'Efficienza governativa Usa, ha incontrato

lunedì l'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite. Lo scrive il New York Times.

Citando due funzionari iraniani, il quotidiano ha riferito che l'incontro era finalizzato a discutere su come allentare la tensione tra Iran e Stati Uniti. Ovviamente alla domanda se ci sia stato un incontro del genere, Steven Cheung, direttore delle comunicazioni di Trump, ha detto: "Non commentiamo i resoconti di incontri privati che si sono verificati o meno". Musk non ha risposto a una richiesta di commento. Karoline Leavitt, portavoce del transition team di Trump, ha dichiarato che "il popolo americano ha rieletto il presidente Trump perché si fida di lui per guidare il nostro Paese e ripristinare la pace attraverso la forza in tutto il mondo. Quando tornerà alla Casa Bianca, prenderà le misure necessarie per fare proprio questo".