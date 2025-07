Giubileo dei giovani: date, programma ed eventi

L'evento si svolgerà a Roma da oggi al 3 agosto 2025 e saranno previsti momenti di preghiera, riflessione, servizi e celebrazioni liturgiche, oltre a incontri di testimonianze, condivisione e svago. I partecipanti avranno l'opportunità di vivere la fede in comunione con il Papa e con coetanei provenienti da tutto il mondo ascolta articolo

L’intero periodo giubilare è caratterizzato da un ricco calendario di eventi religiosi, culturali e sociali: oltre alle celebrazioni e ai rituali rivolti a tutti i fedeli, l’Anno Santo è scandito da diversi “giubilei” dedicati a diverse categorie di persone, individuate in base a specifiche professioni o al loro ruolo all’interno della famiglia, della Chiesa e della società. Ognuno di essi prevede momenti di confronto e di spiritualità, con una messa conclusiva celebrata dal papa o da un suo delegato. Giubileo dei giovani: programma ed eventi È online il vademecum generale del Giubileo dei Giovani, contenente tutte le informazioni utili per prepararsi a vivere al meglio il grande evento che si terrà a Roma dal 28 luglio al 3 agosto 2025. Il Giubileo dei Giovani prevede infatti un ricco programma di celebrazioni, incontri e momenti di festa che coinvolgeranno centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze provenienti da ogni parte del mondo. Ci sarà, per tutti, la possibilità di recarsi in pellegrinaggio alle Porte Sante, e di ricevere l’indulgenza giubilare accostandosi al sacramento della riconciliazione. Tutte le indicazioni In più, i giovani avranno l’occasione di incontrare Papa Leone XIV, nella veglia di preghiera di sabato 2 agosto e nella Messa di domenica 3 agosto a Tor Vergata. Il Vademecum fornisce indicazioni pratiche su programma, mobilità, Kit del Pellegrino, Pass del Giubileo, con informazioni su trasporti e pasti.

Il programma Quanto ai dettagli del programma, l'arrivo dei gruppi è previsto per lunedì 28 luglio. Martedì 29, alle 19, si terrà una Messa di benvenuto in Piazza San Pietro, mentre nei giorni successivi (30 e 31 luglio), dalle 10.30 alle 18, è previsto il Dialogo con la città, una serie di attività di carattere culturale, artistico e spirituale dislocate nelle principali piazze di Roma. La veglia con il Papa Venerdì 1° agosto, dalle 10.30 alle 18, sarà invece "Giornata Penitenziale": al Circo Massimo, tutti i giovani avranno la possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione per prepararsi alla giornata culminante del Giubileo loro dedicato. Sabato 2 sarà infatti il giorno dell'incontro con Papa Leone XIV a Tor Vergata, il luogo storico e simbolico dove Giovanni Paolo II incontrò i ragazzi di tutto il mondo durante il Giubileo del 2000. La veglia con il Papa si terrà dalle 20.30 alle 21.30. Dalle 15 fino alle 20, tutti i presenti potranno vivere momenti di intrattenimento con musica e testimonianze; pernotteranno poi in sacco a pelo presso l'area dell'evento in attesa della Messa di domenica 3 agosto, presieduta dal Papa.