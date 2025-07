Giubileo dei missionari digitali e degli influencer cattolici

Non è una novità: la Chiesa cattolica sta compiendo passi decisi nel mondo digitale, aprendosi ai linguaggi contemporanei dei social e alle tecnologie emergenti. Questa evoluzione arriva anche nel programma giubilare. Un evento pensato per celebrare, formare e ispirare coloro che portano il messaggio cristiano nelle piazze virtuali, impegnandosi in un’evangelizzazione moderna e multicanale

L’intero periodo giubilare è caratterizzato da un ricco calendario di eventi religiosi, culturali e sociali: oltre alle celebrazioni e ai rituali rivolti a tutti i fedeli, l’Anno Santo è scandito da diversi “giubilei” dedicati a diverse categorie di persone, individuate in base a specifiche professioni o al loro ruolo all’interno della famiglia, della Chiesa e della società. Ognuno di essi prevede momenti di confronto e di spiritualità, con una messa conclusiva celebrata dal papa o da un suo delegato.

Le giornate del 28 e 29 luglio sono dedicate a tutti coloro che operano nell’ambiente digitale, condividendo il messaggio del Vangelo sui social network, sui blog, sui canali e sulle app.

Il programma

Il programma si apre lunedì 28 con una messa di benvenuto nella chiesa di Santo Spirito in Sassia. La giornata prosegue con workshop, tavole rotonde e interventi su diversi aspetti dell’evangelizzazione digitale ospitati presso l’Auditorium Conciliazione, per chiudersi con una veglia di preghiera e una liturgia penitenziale nella basilica di San Pietro (dalle 21 alle 23).

Gli appuntamenti di martedì

Martedì 29, gli evangelizzatori possono recarsi in pellegrinaggio alla porta santa della basilica di San Pietro e partecipare alla celebrazione eucaristica. Nel pomeriggio, l’Auditorium Conciliazione ospita l’incontro ecumenico “Together for Hope” (in presenza e online), seguito dal “Rally missionario - cercatori di speranza”, un gioco itinerante per le strade di Roma per condividere la speranza tramite i social media. Il Giubileo dei Missionari Digitali e Influencer Cattolici si chiude a piazza Risorgimento con il “Festival degli Influencer”, una serata all’insegna della musica, della creatività e della diversità.