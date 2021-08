Calcio, Messi non rinnova con il Barcellona

Separazione tra il campione e il club. "Pur avendo raggiunto un accordo e con l'intenzione di firmare un nuovo contratto, questo non può essere formalizzato a causa di ostacoli economici e strutturali", fa sapere il Barça in una nota

Lionel Messi non giocherà più con il Barcellona. A dirlo è lo stesso club che, in una nota, ha citato ostacoli economici e strutturali per il rinnovo del contratto del campione.