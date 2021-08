Covid, monitoraggio Iss: Rt stabile a 1,56, l’incidenza sale a 68 casi

Stando al monitoraggio settimanale sull’andamento del coronavirus in Italia, ora all’esame della cabina di regia, il valore dell’Rt nazionale si è stabilizzato (la settimana scorsa era a 1,57) ma cresce di 10 punti l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti. Le 21 regioni e province autonome sono tutte a rischio moderato. Negli ospedali, tasso di occupazione in intensiva e in aree mediche leggermente in aumento (al 3 e al 4%). Variante Delta prevalente in Italia e in Europa