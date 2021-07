Coronavirus in Italia e nel mondo: le news del 31 luglio. LIVE

Lo rivelerebbe un rapporto interno dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC), la massima autorità sanitaria federale statunitense. Il documento, che contiene una serie di dati e di studi non ancora diffusi, dimostrerebbe come gli individui vaccinati, ma infettati dalla variante Delta, possano essere in grado di trasmettere il virus con la stessa facilità di coloro che non sono vaccinati