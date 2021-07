Francia, ancora proteste contro il pass sanitario a Parigi. FOTO

Terza settimana consecutiva di manifestazioni contro la legge che prevede l’obbligo di presentare il certificato per entrare in ristoranti, luoghi culturali e di svago, cinema, musei e mezzi di trasporto a lunga percorrenza. La misura, che sarà valida dal 9 agosto, ha istituito anche la vaccinazione obbligatoria per personale sanitario e badanti. Cariche su un gruppo di manifestanti violenti in piazza della Bastiglia