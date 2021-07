Covid, no green pass: folla in piazza a Torino

Tra gli speaker c'erail professor Ugo Mattei, docente universitario e candidato a sindaco nel capoluogo piemontese per una lista civica Condividi:

Si è riempita di persone ieri sera Piazza Castello a Torino per il No paura Day, manifestazione lanciata due giorni fa via internet per protestare contro il Green pass e l'obbligo vaccinale. "La Digos ha contato duemila persone e quindi siamo almeno il doppio", ha detto uno speaker da un furgone. "Facciamo vedere a tutti cosa vuol dire uomini liberi", ha aggiunto mentre la gente scandiva Il grido "libertà". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

L'iniziativa Durante l'iniziativa in Piazza Castello si sono levati cori di dissenso, da parte dei manifestanti che protestano contro il green pass e l'obbligo vaccinale, quando dal palco è stato fatto il nome del generale Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza. Tra gli speaker c'erail professor Ugo Mattei, docente universitario e candidato a sindaco nel capoluogo piemontese per una lista civica. Un avvocato, Maurizio Giordano, ha sostenuto che il green pass "è contro la normativa europea"



Le dichiarazioni "Siamo circondati da disinformazione e censura - ha detto dal palco allestito in piazza Maurizio Giordano, che di professione è avvocato - il green pass è inconcepibile non solo dal punto di vista costituzionale ma anche umano. Stiamo arrivando a passi molto veloci a una dittatura". In piazza, fra gli altri, anche esponenti di Forza Nuova Torino e Italexit. "Il governo vuole l'apartheid - ha affermato Roberto Mossetto, segretario della sezione torinese del partito di Gianluigi Paragone - e i commercianti non saranno complici".