In due giorni, sono circa 2 milioni le persone che hanno prenotato il vaccino sulle piattaforme on-line. Il boom di vaccinazioni è una diretta conseguenza dell’introduzione dell’obbligo di green pass imposto da Macron per poter accedere a quasi tutte le attività sociali e pubbliche. Ma in parallelo è montata la rabbia dei No Vax

