Doctolib, il "segreto" per far funzionare i vaccini Covid in Francia

Una piattaforma per riservare online le visite mediche, nata nel 2019, è diventata il portale principale per le prenotazioni del vaccino anti-Covid nel Paese. Con 45 milioni di iscritti, gestisce il 90% degli appuntamenti

Prenotare il vaccino anti-Covid online, da un unico sito valido in tutta la Francia. Se la strategia vaccinale Oltralpe ha funzionato bene, per molti è merito di Doctolib. Si tratta di una piattaforma digitale per prenotare tutte le visite mediche (dalla pulizia dei denti alla mappatura dei nei), nata nel 2019 come start-up. Ad oggi ha 45 milioni di utenti iscritti su un totale di 67 milioni di abitanti ed è quasi l’unico strumento di prenotazione del vaccino anti-Covid in Francia: il 90% degli appuntamenti viene fissato attraverso la piattaforma.

Prenotare in tre clic tutte le visite, dal dentista al vaccino anti-Covid

Quando la pandemia è incominciata Doctolib aveva già una struttura avviata e funzionante e aggiungere prima le prenotazioni per i tamponi, poi quelle per le vaccinazioni non è stato difficile. Inoltre il sito offre la possibilità di fissare visite virtuali con i medici, una soluzione preziosa quando le visite in presenza erano sospese per ragioni di precauzione. E’ stato un successo: incrociando i dati e riunendo in un solo sito le disponibilità di tutti i centri vaccinali francesi, l'algoritmo permette di trovare in pochi secondi il primo appuntamento libero a breve distanza, così come di spostarlo e annullarlo.