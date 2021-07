5/14 ©Ansa

Nella vicina Salina per il momento si contano un ragazzo positivo e una decina di persone in quarantena. L’ex presidente dell’associazione dei commercianti Luca Chiofalo non nasconde i suoi timori: “Mi raccontano di feste sfrenate in giro per l’isola. Comprensibile la voglia di divertirsi, solo spero siano rispettate almeno le precauzioni minime per evitare contagi di massa”