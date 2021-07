3/15 ©IPA/Fotogramma

Il deputato azzurro, membro del coordinamento di presidenza di Forza Italia, ha poi aggiunto: “Chi non si vaccina è come un evasore fiscale: beneficia di qualcosa che non paga, ed io aggiungerei beneficia del buon senso e del senso civico di chi si vaccina pur essendo giovane per rispetto di tutti gli altri. Quindi aiutiamo il turismo e non mandiamo in giro persone che propaghino il virus e al tempo stesso premiamo gli onesti, chi paga le tasse e chi si vaccina"

