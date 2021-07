7/18 ©LaPresse

TERZO SETTORE - Il fondo per il terzo settore è incrementato di 60 milioni per il 2021. Di questi, 20 milioni sono contributi a fondo perduto per enti religiosi, non commerciali e organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Altri 10 milioni vanno alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le spese sostenute per adeguarsi alle norme anti-Covid. Un terzo emendamento stanzia altri 50 milioni per il ristoro delle perdite legate alle fiere, mentre è incrementato di 10 milioni il fondo anti-usura