Sono in 20 i membri dell’equipaggio della nave scuola risultati positivi, comunica la Marina Militare: tutti erano vaccinati e per questo sono asintomatici o con pochi sintomi. Sull’Isola siciliana, invece, salgono a 14 le persone contagiate, quattro sono i camerieri di un ristorante poi chiuso per precauzione. In Toscana positivi in 10 dopo un ritiro spirituale. Ecco la situazione nelle varie regioni