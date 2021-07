Molti territori hanno scelto di organizzarsi per far sì che i vacanzieri possano ricevere il richiamo del vaccino anche se lontani dalle loro case. Dalla Liguria al Piemonte, passando per la Lombardia, le Marche e l'Abruzzo, ecco quali sinergie sono state messe in atto per non rischiare di bloccare la campagna vaccinale nel periodo estivo