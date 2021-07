Pioggia, grandine e forti raffiche di vento hanno colpito diverse città del Nord Italia. A Rozzano, in provincia di Milano, una tromba d'aria ha fatto crollare una gru sul tetto di un palazzo: 24 le famiglie evacuate. Danni a macchine e abitazioni in altre zone della Lombardia ed anche in Emilia-Romagna. Tre feriti nel modenese