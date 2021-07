Maltempo in Lombardia, violento acquazzone in provincia di Sondrio

Un violento acquazzone si è abbattuto in Val Bregaglia, in provincia di Sondrio, causando l'interruzione della strada statale 37 del passo Maloja, in territorio comunale di Chiavenna. Sul posto sono al lavoro squadre di imprese incaricate da Anas insieme a quelle dei Vigili del fuoco del distaccamento di Mese. Presenti anche i carabinieri. Non si registrano vittime, anche se due auto in transito verso il confine con la Svizzera sarebbero state parzialmente investite dai detriti fuoriusciti dal torrente Perandone, esondato all'altezza di un'azienda.