Tromba d'aria a Rozzano, gru crolla su un palazzo

Tromba d'aria a Rozzano, in provincia di Milano, dove durante l'ondata di maltempo che ha colpito tutta la Lombardia una gru è crollata su un palazzo in via Pier Paolo Pasolini. Sull'edificio una ditta stava eseguendo lavori di ristrutturazione. Altri danni si sono registrati nella zona della torre Tim, ma non si sono registrati feriti (LE PREVISIONI IN ITALIA - METEO IN LOMBARDIA).