Maltempo, allerta meteo arancione in Lombardia: frane e tromba d'aria

Ancora maltempo in Lombardia dove la pioggia è caduta anche nella notte complicando ulteriormente la situazione in gran parte della Regione, colpita già da ieri da un'ondata di precipitazioni. Particolarmente colpita la provincia di Sondrio dove si è verificata una frana in Valchiavenna. Uno smottamento di è registrato anche in provincia di Como, a Blevio, mentre Gallarate, in provincia di Varese, è stata colpita da una tromba d'aria che non ha comunque provocato grandi disagi. (METEO IN LOMBARDIA)

Le dichiarazioni

"Il maltempo ha flagellato diverse zone della Lombardia: nelle province di Lecco, Como e Sondrio si sono verificate diverse frane e problemi si sono registrati anche in quella di Varese. Per tutte cito le criticità di Chiavenna San Carlo (Sondrio) e di Blevio (Como) con strade e auto sommerse dal fango. Grandinate in Brianza e nella Bergamasca, a Gallarate la forza del vento ha scoperchiato il tetto di un edificio", aveva commentato la situazione, nella serata di ieri, il presidente della Lombardia, Attilio Fontana.