Sempre a Roma, per evitare assembramenti ci sarà un servizio di incanalamento ad ampio raggio. Stesse misure per il maxi-schermo ai Fori imperiali. Interdetta al traffico la zona attorno a Circo Massimo. Previsto il divieto di vendita da asporto di bevande in vetro dalle 7 di domenica 11 luglio per 24 ore. Sotto la lente le piazze del centro storico dove potrebbero riversarsi i tifosi. Previsti transennamenti dei monumenti in alcune piazze come Fontana di Trevi, Campo de' Fiori e piazza di Spagna. Controlli anti-assembramento anche nei municipi più periferici