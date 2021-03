Dl Covid, ecco quando serve l'autocertificazione: tutti i casi

A parte la Sardegna, il resto d’Italia è in zona rossa o arancione: per muoversi, in diversi casi, è necessario avere con sé un’autocertificazione che giustifichi i motivi dello spostamento. Si può consegnare il modulo già compilato, riempirlo al momento del controllo o richiederlo agli agenti se non lo si ha. In ogni caso è importante fornire informazioni vere, per non rischiare una denuncia per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale