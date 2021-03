Da oggi sono scattati i nuovi cambi di colore per le regioni italiane: mezza Italia è in zona rossa, il resto è in arancione e la Sardegna bianca. Le restrizioni, con quasi tutti i negozi chiusi e didattica a distanza per la maggior parte degli studenti, hanno svuotato le città. Poche le persone per strada in confronto alla normalità, numerosi i controlli delle forze dell'ordine