Quasi tutte le regioni italiane sono in zona gialla ma nei casi più a rischio sono stati emanati provvedimenti restrittivi a livello locale. In Umbria tutta la provincia di Perugia diventa rossa, in Abruzzo diversi comuni saranno in “rosso rinforzato”, senza possibilità di entrare o uscire anche per lavoro. Chiuso anche un comune in provincia di Siena