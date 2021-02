Covid, boom di prenotazioni nei ristoranti per pranzo in zona gialla

Con la maggior parte delle regioni in zona gialla, molti locali registrano il tutto esaurito per il primo fine settimana in cui è consentito pranzare fuori. Secondo Coldiretti, sarà un weekend da quasi 200 milioni di euro per bar, ristoranti, pizzerie ed agriturismi. Le riaperture rappresentano un'opportunità per 47,8 milioni di cittadini, ma anche un'importante boccata di ossigeno per le attività di ristorazione che si classificano tra quelle più duramente colpite